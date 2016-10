Der junge William Blake reist Ende des 19. Jahrhunderts von Cleveland ins westliche Grenzgebiet, wo für ihn eine Anstellung als Buchhalter in Aussicht steht. Er wird jedoch abgewiesen und versucht, ohne Geld irgendwie über die Runden zu kommen. Nachdem er angeschossen und schwer verletzt wird, begleitet ihn der mysteriöse Indianer Nobody auf seinem langsamen Weg in den Tod.