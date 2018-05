Deadpool ist ein Superheld, der eigentlich nur ein guter Bartender sein will. Gut, sein Kostüm ist ganz schick, aber so richtig kümmert er sich nicht um die Ungerechtigkeit in der Welt. Immerhin verfügt er über sensationelle Selbstheilungskräfte. Dann aber tritt Cable auf den Plan, ein Cyborg-Telepath. Ein Abenteuer bahnt sich an und Deadpool bekommt Gelegenheit, an seinen coolen Helden-Sprüchen zu feilen.