Zeliha ist eine ziemlich durchgeknallte Person. Immerhin weiß die Frau, was sie will: Karriere machen. Und zwar als Köchin. Dass es mit ihrer Kochkunst nicht zum besten steht, merken alle schnell, die von ihr "verwöhnt" werden. Sie bringt es in kürzester Zeit fertig das ganze Restaurant auf den Kopf zu stellen. Doch ihre Umwelt kann die begeisterte Dame nicht länger vor der Realität bewahren. Wer wird der verrückten Deliha die Wahrheit sagen?