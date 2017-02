Gardner und Tulsa sind Teenager, die sich im Chat kennenlernen. Allerdings lebt Gardner als Astronautensohn auf dem Mars, Tulsa auf der Erde. Gardner will zu Tulsa. Aber er hat noch einen weiteren Grund für seine Reise zum blauen Planeten: Er will seinen Vater finden. Auf der Erde angekommen, wird Gardner in Quarantäne gesteckt. Als er ausbricht beginnt ein riskantes Abenteuer. Noch ist unklar, ob er in der Erdatmosphäre existieren kann.