Die junge und hübsche Alice hat einen Job in einem Callcenter - und sie ist eine Betrügerin. Inspiriert von ihrer Verkaufstätigkeit, bringt sie, nach der Bürozeit, alte Frauen am Telefon um ihre Ersparnisse. Und das funktioniert überraschend gut. Alice lässt sich treiben, durch ihr Leben und durch ihre Heimatstadt Zürich. Doch ihre Machenschaften hinterlassen Spuren in der Stadt und bei den Menschen. Wie lange kann das gutgehen?