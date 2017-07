Wie genau sieht eine Abschiebung in Deutschland aus? Dies zeigen die Filmemacher in ihrer Dokumentation hautnah: Sie filmten etwa eine Sammelabschiebung in Mecklenburg-Vorpommern, bei der 200 Personen nach Albanien ausgeflogen wurden. Sie zeigen auch, was mit den Menschen in ihren Herkunftsländern geschieht. Eine Familie etwa war einst vor Blutrache geflohen und schwebt nun wieder in Gefahr.