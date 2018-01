Amelia lebt mit ihrem Sohn Samuel alleine, nachdem der Vater des Jungen auf tragische Weise ums Leben kam. Als Amelia Samuel eines Abends aus "Mister Babadook" vorliest, glaubt Samuel, das Monster aus seinen Träumen in dem Buch wiederzuerkennen. Amelia hält die Angst ihres Sohnes zunächst für bedeutungslos, doch als sich unheimliche Phänomene ereignen, tritt der "Babadook" immer mehr in das Leben der beiden und will nicht mehr verschwinden.