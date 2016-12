Zwei Trickbetrüger legen unabsichtilich den Geldkurier eines mächtigen Gangsterbosses herein. Dieser tötet dafür aus Rache einen ihrer Kollegen. Der ehrgeizige kleine Gauner und der altgediente Betrüger rächen sich an dem Schurken, der ein Mitglied ihrer Bruderschaft ermordet hat. Im Kartenspiel und in Pferdewetten wollen die beiden dem Gangster das Handwerk legen. Sie tüfteln einen trickreichen Plan aus und spannen ihr Netz aus.