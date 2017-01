Regan lebt allein mit ihrer Mutter Chris in einem kleinen Haus in Washington. Zunehmend leidet sie unter epileptischen Anfällen und Aggressionsschüben, weswegen sie ausgiebig untersucht wird. Aber erst ein Psychiater kann in Erfahrung bringen, dass das Mädchen wahrscheinlich von einem Dämonen besessen ist. Er übermittelt sie an einen erfahrenen Exorzisten, der das Böse aus dem Leib des Kindes austreiben soll. Doch die Auswüchse an Gewalt durch den Dämon werden immer grauenvoller.