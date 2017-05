Der attraktive Franck verbringt seinen Sommer an einem abgelegenen See in Frankreich mit vielen anderen Schwulen. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung. Dort lernt er auch den zurückhaltenden Henri kennen. Mit ihm will er allerdings nur befreundet sein, ganz im Gegensatz zu Michel, von dem er sich angezogen fühlt. Obwohl dieser ein dunkles Geheimnis hat, von dem auch Gefahr für Franck ausgeht, möchte er mit ihm zusammen sein.