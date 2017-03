Jonas ist Mitte 40 und steckt in einer Lebenskrise. Frau und Kind sind weg. Der Ruhm seiner Schriftstellerei vergangen. Deprimiert gibt er Kurse in kreativem Schreiben für Anfänger. Die energische Kursteilnehmerin Gina verdreht ihm den Kopf und Jonas ist auf Wolke sieben. Er wird Gina zu einer erfolgreichen Autorin machen. Zusammen wollen sie ein Buch schreiben. Doch damit kommt er vom Regen in die Traufe.