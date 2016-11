Suchend fährt ein Mann mitlleren Alters mit seinem Auto durch die Teheraner Vorstadt und hält an, um Passanten anzusprechen. Hat er Arbeit anzubieten oder ist sein Angebot als sexuelle Anmache zu verstehen? Einem jungen Soldaten, den er auf der Fahrt in die ausgedörrte Hügellandschaft am Rande der Stadt mitnimmt, offenbart er seinen Wunsch: Er sucht einen Totengräber, der ihn nach seinem Selbstmord in der selbst ausgehobenen Grabstelle beerdigen wird.