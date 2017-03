Der machtbesessene und nach Expansion gierende tomanische Diktator Adenoid Hynkel plant die Eroberung des Nachbarlands Osterlich. Hier lebt in einem jüdischen Ghetto ein bescheidener Frisör, der dem Tyrannen verblüffend ähnlich sieht. Offizier Schultz, der im Ghetto nach Verbündeten für seine Anschlagspläne sucht, findet in dem Frisör einen geeigneten Mann, der die Eroberung vielleicht noch im letzten Augenblick vereiteln kann... Ein absoluter Meilenstein der Filmgeschichte. Chaplin begann mit den Dreharbeiten bereits 1937, also zu einer Zeit, in der in den USA noch nicht zu erkennen war, welche massiven Kriegszüge und erschreckende Judenverfolgungen Adolf Hitler plante und später in die Tat umsetzen würde.