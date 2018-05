Der türkisch-kurdische Krieg hat dem Bienenzüchter Ibrahim Gezer alles genommen, was ihm wichtig war. Er wird in eine Stadtwohnung in der Schweiz einquartiert. Nur durch seine immer währende Liebe zu den Bienen und das unerschütterliche Vertrauen in jeden Menschen, gibt Ibrahim nicht auf. Nach vielen Jahre einer entbehrungsreichen Odyssee hat der Imker dank seiner Leidenschaft für die Bienenzucht zurück zu einem erfüllten Leben gefunden.