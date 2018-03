Der 7-jährige Jesus ist mit seiner Familie vor König Herodes auf der Flucht. Nach dessen Tod wollen sie so schnell wie möglich in ihre sichere Heimat Palästina zurückkehren. Doch auf dem Weg erkrankt Jesus' Onkel und der Junge kann ihn im Beisein der anderen wie durch ein Wunder heilen. Diese Nachricht verbreitet sich schnell, wodurch Jesus großen Gefahren ausgesetzt wird. Er versteht nicht warum und will von seinen Eltern wissen wer er ist.