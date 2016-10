Ein Dieb hat das wertvolle Feuergas gestohlen, deshalb ist das ganze Dorf in heller Aufregung. Das ist für den kleinen Drachen Kokosnuss die einmalige Gelegenheit zu beweisen, was in ihm steckt. Sonst wird er nämlich von seinen Eltern immer in Watte gepackt. Gemeinsam mit seinen zwei besten Freunden verlässt er zum ersten Mal sein Heimatdorf. Mutig und unerschrocken findet das Trio unterwegs viele neue Freunde und erlebt spannende Abenteuer.