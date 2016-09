Ein kleines Mädchen und ihre strenge Mutter ziehen in ein neues Haus und werden Nachbarn eines alten Fliegers. Das kleine Mädchen freundet sich mit dem Flieger an und dieser zeigt ihr alte Aufzeichnungen. Er erzählt, wie er einst notlanden musste, sich in der Wüste wiederfand und auf einen seltsamen Jungen von einem fernen Planeten traf - der kleine Prinz. Das Mädchen entdeckt so ihre Fantasie und kann endlich Kind sein wie es sich gehört.