Die gesamte Verwandtschaft gefangen in der Gruft! Was ein toller Geburtstag werden sollte, wird für Vampir Rüdiger zum Desaster - dank seinem Bruder Lumpi. Der hatte mit einem Streich Vampirjäger auf den Plan gerufen. Rüdiger konnte mit Eltern und Schwester fliehen. Im Schwarzwald freundet er sich mit dem Jungen Anton an, der noch nie einen echten Vampir gesehen hat. Die beiden versuchen die Vampirjäger zu überlisten und die Vampire zu befreien.