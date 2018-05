Der 14. Dalai Lama ist eine Ikone in Politik und Religion. 2015 wurde er 80 Jahre alt. Die Dokumentation blickt anlässlich dessen zurück auf sein Leben und Wirken. Er stieß Forschungen zu Meditation und Hirnaktivität an. Vor allem aber war er aktiv im Gespräch zwischen den Weltreligionen. Politisch ist er besonders den Chinesen ein Dorn im Auge. Sie haben seine Heimat Tibet besetzt. Wird es in dieser Lage einen nächsten Dalai Lama geben?