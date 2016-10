Ein Mädchen und ihr Geliebter steigen in einem Gasthaus ab. Ein unheimlicher Fremder gesellt sich zu ihnen. Ihm gehört ein Stück Land, das er vollkommen mit einer türlosen Wand umgeben hat. In einem unbeobachteten Moment verschwindet der Fremde mitsamt dem Geliebten. Und es stellt sich heraus, dass der Fremde der Tod in Person ist. Um den Geliebten zu retten, stellt sich das Mädchen einem Spiel. Dreimal hat es Gelegenheit, den Kampf zu gewinnen, unterliegt jedoch immer wieder. Aber der Tod ist müde und sehnt sich danach, einmal zu verlieren. So erhält das Mädchen eine letzte Chance.