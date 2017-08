Fernando ist Ornithologe und verirrt sich in der Wildnis. Surreale Begegnungen mit chinesischen Pilgerinnen, Männern in Waldgeister-Kostümen, Jesus, dem taubstummen Hirten, verwirren ihn zunehmend. Und immer und immer die Vögel, die zuschauen. Während Fernando den Kontakt zur Zivilisation verliert, konzentriert er sich immer stärker auf sich selbst. Dabei klingen Motive der Legende der Wanderschaft und der Versuchung des Heiligen Antonius an.