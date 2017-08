Jakob lebt zurückgezogen in einem Dorf an der deutsch-polnischen Grenze und arbeitet dort als Polizist. Ab und an zeigt sich ein Wolf an den Rändern des Waldes. Jakob ist ihm auf der Spur. Als er eines nachts seine Fährte aufnimmt, begegnet er einem dürren Mann in einem weißen Kleid und mit einem Samurai-Schwert. Der Fremde will mit ihm die Dorfbewohner in den Wahnsinn treiben. Zunächst lehnt Jakob ab, doch dann erkennt er gemeinsame Ziele.