Karamakate ist ein Schamane im Amazonasgebiet. Anfang des 20. Jahrhunderts bekommt er Besuch von dem todkranken Forscher Theodor Koch Grünberg, der in dem Schamanen seine letzte Hoffnung sieht. Sie machen sich zusammen auf die Suche nach der geheimnisvollen Yakruna-Pflanze. 30 Jahre später reist auch der Biologe Richard Evans zu Karamakate, um das Gewächs zu erforschen - und so macht er sich erneut auf den Weg in die Tiefen des Amazonas.