Lord Mountbatten hat 1947 in Indien eine schwierige Mission: Er soll als Vizekönig die bisherige Kronkolonie in die Unabhängigkeit führen. Während der Verhandlungen entwickelt sich unter seinen Bediensteten eine Liebesbeziehung: Der Hindu Jeet verliebt sich in die Muslima Aaalia. Doch die Religionen stehen sich feindlich gegenüber. In den Unruhen um die Gründung von Indien und Pakistan drohen alle Träume von Frieden und Liebe zu zerplatzen.