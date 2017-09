Andreas Berger ist arbeitslos, geschieden und mit den Nerven am Ende. Mit den Alimenten ist er im Rückstand, und er hat kein Geld, um seinem Sohn ein Geburtstagsgeschenk zu kaufen.In seiner Verzweiflung plant er, einen Supermarkt zu überfallen. Noch bevor er seine Waffe ziehen kann, übermannt ihn jedoch die Panik, und er flieht in eine kleine Schneiderei im Nebenhaus.Dort bedroht er den Schneider Josef Böckl und den zufällig anwesenden Kunden Werner Kopper, durchsucht das Geschäft nach Bargeld und sitzt plötzlich fest. Denn der Supermarkt wurde inzwischen tatsächlich überfallen, und der Häuserblock ist von der Polizei umstellt. Andreas fällt sehr schnell aus der Rolle des abgebrühten Verbrechers und offenbart sich seinen Opfern in seiner ganzen Hilflosigkeit.