Es ist der erste Tag als Realschullehrerin in Karlsruhe für die junge Schwäbin Melanie Pröschle. Frisch von der Uni, verpuffen jedoch jegliche Ambitionen und jeder Elan durch die gleichgültige Haltung der Kollegen und die Feindlichkeit, mit der ihr die Schüler begegnen. Jeglicher Illusionen in Hinsicht auf den Schulalltag und den Umgang mit den Schülern beraubt, denkt sie sogar kurz an Rückkehr in ihre Heimat. Doch allmählich findet sie ein paar wenige Menschen, die ihr Trost geben und sie stützen. Ihr Kollege Thorsten Rehm. Vor allem aber ihre Nachbarin Tina. Doch aus anfänglicher Hilfe und Freundschaft wird unangenehme Nähe. Um sie herum baut sich ein Wald auf, der immer dichter wird und sie in eine Richtung drängt.