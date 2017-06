Bella ist Bibliothekarin, die kaum je Glück in ihrem Leben hatte: Die Vollwaise wird von Chefin und Nachbar gepiesackt. Nur der schüchterne Erfinder Billy stattet ihr freundschaftliche Besuche ab. Da wird sie dazu verdonnert, innerhalb eines Monats ihren überwucherten Garten auf Vordermann zu bringen. Dabei hasst sie Gartenarbeit. Einzige Nachbar Alfie bietet seine Hilfe an - dabei hat er sie höchstpersönlich in die Bredouille gebracht.