Ein Tornado nimmt die kleine Dorothy und ihren Hund Toto mit sich und befördert sie in das magische Reich des Zauberers von Oz. In dem Wunsch, wieder nach Hause zu kommen, reist sie in die Stadt von Oz, die Smaragdenstadt, wo der große Zauberer lebt - der einzige, der ihr den Weg nach Hause zeigen kann. Doch auf dem Weg dorthin trifft sie einige ungewöhnliche Gestalten.