Was macht dich glücklich? Wovor hast du Angst? Was bedeutet Deutschland für dich? Dies waren die Leitfragen für ein Filmprojekt, bei dem Menschen bundesweit Beiträge beigesteuert haben. Hierbei war es egal, ob die Videos professionell oder mal eben mit dem Smartphone aufgenommen wurden. Anschließend kombinierte Regisseur Sönke Wortmann diese Momentaufnahmen der unterschiedlichsten Stimmungen zu einer Art Abbild des Lebens in Deutschland.