Durch den anhaltenden Bürgerkrieg in Sri Lanka will der ehemalige Soldat Dheepan nach Frankreich flüchten. Gemeinsam mit der jungen Yalini und dem Waisenkind Illayaal hoffen sie als Schein-Familie, bessere Chancen auf Asyl zu haben. Tatsächlich können sie am Stadtrand von Paris ein neues Leben beginnen. Jedoch müssen sie feststellen, dass auch dort Gefahren lauern, denn Drogendealer belagern die Gegend und sie geraten zwischen die Fronten.