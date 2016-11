Nach einem Roman von Peter Handke. Der Tormann Josef Bloch wird während eines Fußballspiels nach einem groben Fehler und wegen Beledigung des Schiedsrichters vom Platz gestellt. Er bleibt allein in der Stadt. Er verbringt die Nacht mit einer Kinokassiererin. Am Morgen erwürgt er sie und fährt aufs Land, in ein Dorf an der Grenze, zu einer früheren Geliebten, die dort einen Gasthof betreibt. Er verfolgt in den Zeitungen, wie die Fahndung der Polizei ihm näher und näher kommt. Bei einem Dorffußballspiel unterhält sich Bloch mit einem Unbekannten: 'Haben Sie schon einmal versucht, bei einem Angriff von Anfang an nicht auf die Stürmer zu achten, sondern auf den Tormann? - Ein komischer Anblick, den Tormann so ohne Ball, aber in Erwartung eines Schusses, hin und her rennen zu sehen.' Der Mann antwortet: 'Lange kann ich da nicht hinschauen, da tut einem ja der Kopf weh, und man kann nicht mehr richtig atmen.' Bloch darauf: 'Man gewöhnt sich daran, aber es ist lächerlich.'