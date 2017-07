Das Mädchen Amélie verzaubert das Pariser Viertel Montmartre mit seinem unglaublichen Charme. Amélie hat den Kopf in den Wolken. Aber dennoch steht sie mit beiden Beinen auf der Erde. Das liegt vielleicht an ihrem Job, der sie in der Realität festhält. Denn Amélie arbeitet in einem Café in Montmartre. Eifersüchtige Liebhaber, gescheiterte Genies, tragisch verunglückte Artisten und sehnsuchtskranke Hypochonder bevölkern diesen kleine Kosmos. Eines Tages beschließt sie, als gute Fee in das Leben ihrer Mitmenschen einzugreifen. Und sei es noch so unmöglich, es scheint ihr alles zu gelingen. Aber als sie Nino, den Mann ihrer Träume, trifft, weiß sie nicht, wie sie sich selbst zum Glück verhelfen soll.