1981 gab es in Japan ein Flugzeugunglück: In der festen Überzeugung, das Richtige zu tun, hatte ein Pilot während des Landemanövers den Düsenantrieb auf gegenläufigen Betrieb umgeschaltet. Seither ist der umgekehrte Düsenantrieb eine beliebte Redewendung in Japan: Sie steht für zeitweiligen Wahnsinn. Der Angestellte Kobayshi hat sich zwei Lebensträume erfüllt: Eine glückliche Familie und ein eigenes Haus. Auch der agile Großvater kommt dazu. Doch schon bald bröselt das Familienglück. Der Großvater steht ständig im Weg, und die weiblichen Mitglieder der Familie begegnen ihm mit offener Feindschaft. Sein Sohn ist auch keine Stütze: in völliger Isolation übt er rund um die Uhr für die Aufnahmeprüfung an einer Elite-Uni. Mit verzweifeltem Mut tritt Herr Kobayashi an, seine Träume zu retten: Er gräbt im Wohnzimmer ein Loch, dass er zu einem Zimmer für den Großvater ausbauen will. Doch dann trifft er auf Termiten.