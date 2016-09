Mit 39 Jahren verdient Pauline als Animateurin kaum Geld. Eines Tages ist sie in ihrem Darth-Vader-Kostüm in Eile und hetzt von einer Kinder- zu einer Seniorenfeier. Doch dann erschreckt sie versehentlich den zufällig vorbeikommenden Fabrice, der daraufhin in eine Grube stürzt und sich schwer verletzt. Pauline flüchtet in Panik. Später besucht sie den im Koma liegenden Mann und verliebt sich in ihn. Immer mehr drängt sie sich in sein Leben.