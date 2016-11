Florence Foster Jenkins gilt als die schlechteste Sängerin aller Zeiten. In den 1920er Jahren stieg sie aber durch opulente Kostüme und exzentrische Shows in New York zum Publikumsliebling auf. Der Film mischt neues Archivmaterial mit gespielten Szenen, die überborden vor Opulenz. Zwischen totaler Selbstüberschätzung und ihrer fehlenden Begabung wird Jenkins so als tragischer Paradiesvogel dargestellt. Stil siegte bei ihr endgültig über Inhalt.