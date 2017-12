In den mongolischen Bergen scheint die Zeit stillzustehen. Centaur war Filmvorführer, als es im Ort noch ein Kino gab. Er kümmert sich um seine gehörlose Frau und seinen kleinen Sohn. Doch sein wahres Leben findet er anderswo: Eines Tages wird er beim Diebstahl eines Rennpferdes erwischt. Also ist er der Pferdedieb, der die Hauptstadt Bischkek heimsucht! Aber Centaur ist nicht etwa auf Geld aus - er will nur reiten. Und die Freiheit spüren.