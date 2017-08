Günter Weisenborn war Drehbuchautor und Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Er gehörte in der NS-Zeit der "Roten Kapelle" an, in der sich verschiedene Gruppierungen sammelten. 1942 wurde er von der Gestapo verhaftet. Weisenborn entrann nur knapp einer Todesstrafe wegen Hochverrats. Nach Kriegsende verklagte er seinerseits seinen vormaligen Richter. In der Dokumentation behandelt Weisenborns Sohn Christian das bewegte Leben seines Vaters.