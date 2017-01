Am 11. September 2001 kommt Hans im World Trade Center ums Leben. Sein Freund Jakob ist da gerade frisch in Isabelle verliebt. Jakob übernimmt den Job seines verstorbenen Freundes. Die beiden Liebenden ziehen nach London, wo sich Jakob in der Arbeit vergräbt, während Isabelle sich einsam fühlt. Nur eine echte Begegnung zwischen den beiden kann die Beziehung retten. Eine Geschichte über Schuldgefühle, die Liebe und Aufrichtigkeit.