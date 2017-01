Der New Yorker Künstler John Hollar reist in die Kleinstadt, aus der er stammt, um seine kranke Mutter zu besuchen. Hier, im Kleinstadtmief, trifft er auf die Geister der Vergangenheit: Seine Familie ist nach wie vor kaputt, sein Peiniger aus der Teenagerzeit taucht auf und seine Ex-Freundin interessiert sich wieder für ihn. Dabei will der zunehmend entnervte Künstler nur zurück nach New York, wo seine Freundin ihr erstes Kind erwartet.