Vor der Geheimpolizei Stalins flüchtend kommt der Fechter Endel als Sportlehrer in einer kleinen Stadt in Estland unter. Er gewöhnt sich an sein neues Leben und verliebt sich in seine Kollegin Kadri. Auch seine Schüler lieben ihn, denn sein Training ist der Lichtblick im Leben der von der Nachkriegszeit betroffenen Kinder. Als sie an einem Fecht-Wettbewerb in Leningrad teilnehmen dürfen, muss Endel eine schwierige Entscheidung treffen.