Erika Kohut gibt Klavierunterricht am Konservatorium in Wien. Sie ist Anfang vierzig. Sie lebt mit ihrer tyrannischen Mutter in einer hermetisch abgeriegelten Welt von Hassliebe und Abhängigkeit. Sexualität gibt es für sie nur in Form von Voyeurismus und masochistischen Selbstverletzungen. Ihr Leben spielt sich nicht in der Welt der anderen ab. Bis eines Tages einer ihrer Studenten sich in den Kopf setzt, sie zu verführen.