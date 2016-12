Eine Begegnung zwischen dem unglücklich verheirateten Paul und seiner Nachbarin Paula in einer Kellerbar entwickelt sich zur Leidenschaft. Doch während Paula sich fortan im siebten Himmel wähnt, bleibt Paul distanziert, will den Schein seiner Ehe wahren und so seine Karriere schützen. Erst als Paula ihren Sohn durch einen Unfall verliert und sich daraufhin von ihm distanziert, spürt er die Tiefe seiner Liebe zu ihr und kämpft um sie.