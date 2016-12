Der britische Autor James Miller trifft auf einer Lesereise in Italien auf eine schöne Kunstexpertin. Spontan beschließen sie, gemeinsam aufs Land zu fahren. Millers Buch behandelt den Unterschied zwischen Original und Fälschung und so sind die beiden bald in Diskussionen über Kunst, das Leben und die Liebe verwickelt. Doch nach und nach nehmen ihre Gespräche eine Wendung und auch die Zufälligkeit ihrer Begegnung muss in Frage gestellt werden.