Noch immer vermisst Ben seine Mutter, die vor Jahren plötzlich verschwand. Er denkt viel zurück an die Zeit, als sie ihm herrliche Geschichten von verzauberten Unterwasserwesen erzählte. Auch seine Schwester Saoirse hört diese Märchen gern und wünscht sich, mehr Zeit mit ihrem großen Bruder zu verbringen. Doch der ist genervt. Schließlich kann sie nicht sprechen. Was er nicht weiß: In Saoirse schlummert ein unglaubliches Geheimnis.