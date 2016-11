Pieter Bruegel bekommt im Jahre 1564 von dem reichen Antwerpener Kaufmann und Kunstsammler Nicolas Jonghelinck den Auftrag, die Passionsgeschichte zu malen. Pieter Bruegel nimmt den Auftrag an, will jedoch nicht noch eine weitere der unzähligen Versionen von der Kreuztragung Christi malen, sondern ein Bild, das groß genug ist, um hunderte von Menschen darzustellen und mehrere Geschichten gleichzeitig erzählt, die alle in seiner Heimat spielen.