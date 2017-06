Einst wurde in Ägypten die mächtige Prinzessin Ahmanet verbannt und tief in der Wüste vergraben. In der Gegenwart wird sie wieder zum Leben erweckt - und sie ist unendlich böse, weil sie jahrhundertelang eingesperrt war. Nick Morton und Jenny Halsey müssen versuchen das Monster zu besiegen. Sie bekommen Hilfe vom seltsamen Dr. Henry Jekyll. Doch bald tragen sie den Fluch bis nach London. Die Mumie bedroht bald die ganze zivilisiert Welt.