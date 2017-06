Der stattliche Siegfried macht sich nach Worms auf, um seiner Auserwählten Kriemhild den Hof zu machen. Unterwegs besiegt er einen Drachen, dessen Blut ihn unverwundbar macht. Nur eine kleine Stelle am Rücken bleibt vom Blut unberührt. Bevor er Kriemhild heiraten kann, muss er aber noch die nordische Königin Brunhild bezwingen. Diese übt nach einer Niederlage blutige Rache. Sie bringt in Erfahrung, dass es eine Stelle gibt, an der Siegfried verwundbar ist.