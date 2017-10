Kairo 2011, am Vorabend der Revolution: Inmitten einer Gesellschaft, die von Korruption geprägt ist, soll der kleine Polizist Noredin einen Mord aufklären. In einer Luxussuite wurde eine Pop-Sängerin tot aufgefunden. Schnell wird der Fall als Selbstmord abgetan. Doch Noredin bekommt Hinweise von einer rätselhaften Schönen. Auf eigene Faust ermittelt er in der dekadenten Welt der ägyptischen Politik, die kurz vor dem Zusammenbruch steht.