Dreyers eigene Aussage 'Nichts in der Welt ist dem menschlichen Gesicht vergleichbar. Es ist ein Land, das zu erforschen man niemals müde wird' hat er bestens in 'The Passion of Joan of Arc' umgesetzt. Der Film schildert Verhör, Verurteilung und Feuertod der 'Jungfrau von Orleans'; Handlungsverlauf und die Texte der Zwischentitel sind den historischen Prozessakten entnommen. Die grobkörnigen Nahaufnahmen der Hauptgestalten dominieren den Film.