Eine Frau lebt alleine in Russland. Ihr Mann ist in einem Gefängnis in einem weit entfernten Teil des Landes. Eines Tages kommt eines der Pakete zurück, die sie ihm regelmäßig schickt. Er ist verschwunden. Die Frau macht sich auf den Weg, um ihren Gatten zu finden. Doch die Bürokratie erschwert die Suche, und in der "Gefängnis-Stadt" herrscht Chaos. Die rechtschaffene Bürgerin droht mit ihrem Anliegen am Staatsapparat zu scheitern.